WhatsApp çöktü, Instagram ve Facebook'ta 7 saatlik erişim sorunu yaşandı! Kesintinin nedeni ortaya çıktı / 05.10.21

Sabah

Dün Whatsapp'ın çökmesi ve Facebook ile Instagram'da yaşanan erişim sorunu yaklaşık 7 saat sürdü. Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşarken özellikle Whatsapp üzerindeki iletişim tüm dünyada bir skandal olarak adlandırıldı. Whatsapp, facebook ve instagram'da yaşanan erişim sorununun nedeni saatler sonra ortaya çıktı. Facebook'un altyapı direktörü Janardhan, yaklaşık 7 saat süren kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Facebook, kesinti sonrası kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu