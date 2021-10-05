WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi ile ilgili Altun'dan dikkat çeken açıklama: Artık bir zorunluluktur! / 05.10.21

Sabah

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Facebook, WhatsApp ve Instagram platformlarının dün uzun süre erişime kapanmasını değerlendiren paylaşımlarda bulundu. Altun, "Yaşanan sorun ayrıca hepimize aslında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir." dedi.