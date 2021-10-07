Whatsapp, Instagram ve Facebook'taki kesintinin ardından şimdi de Google skandalı / 07.10.21

Sabah

Üç popüler uygulama Whatsapp, Facebook ve İnstagram, 4 Ekim'de 7 saatliğine kapanınca adeta büyük bir kaos yaşandı. Dünyada veri savaşları başladı! Facebook, Instagram ve WhatsApp 4 Ekim’de 7 saatliğine kapandı. Kişisel bilgiler, binlerce dolara satıldı! CEO Mark Zuckerberg neye uğradığını şaşırdı! Kaos sürerken skandal bu kez Google’a sıçradı. Şirketin, yapılan her aramayı ABD hükümetiyle paylaştığı ortaya çıktı!