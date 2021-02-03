Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme kimlere yapılır?

Op. Dr. Hakan Teymur, yağ enjeksiyonu ile meme büyütme operasyonlarının nasıl ve kimlere yapıldığı hakkında bilgiler veriyor: ‘Meme büyütme ameliyatı için uygun olan hastalar memeleri hacimsel olarak hiç bir zaman istenilene ulaşmamış bu nedenle de sarkması olmamış genç hastalar, memelerinde belirgin sarkma olmadan sonradan hacim kaybı yaşayan kadınlar ve memeleri arasında asimetriye sahip olan ve hacimsel olarak bunların düzelebileceği öngörülenlerdir. Hastanın öncelikle genel muayenesi yapılarak kabaca ne kadar yağ elde edilebileceği hesaplanır. Vücut yapısı ve meme büyüklüğüne göre de ihtiyaç belirlenir. Yağ birikim miktarı ihtiyacı karşılayacak derecedeyse bu ameliyat yapılabilir’.