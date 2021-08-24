Yalan haberlere sarılan muhalefete Cumhur İttifakı’ndan sert tepki: Bu yıkım siyasetinin adı yalan terörüdür / 24.08.21

Sabah

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, BBC Türkçe'nin haberini paylaşarak algı oluşturdu. BBC Türkçe, haberi çarpıttığını kabul etti ama iki genel başkan özür de dilemedi, paylaşımlarını da silmedi. Sabah.com.tr'ye konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay sert sözlerle muhalefeti eleştirdi. Siyasiler, Millet İttifakı'nın 'yalan siyaseti'ni 2023 seçimleri öncesi strateji olarak belirlediklerini, bunun çok tehlikeli sonuçları olabileceğini vurguladı.