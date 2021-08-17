Yangın bölgelerinden dikkat çeken detay: Sevindiren haber / 17.08.21

Sabah

Yangın bölgelerindeki çalışmalardan sevindiren son dakika haberleri gelmeye başladı... Antalya Manavgat'ta başlayan ve tüm bölgeyi etkisi altına alan orman yangınları sonucunda yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, aralarında Ankara, Hacettepe Üniversitesi'nden bilim insanlarının olduğu 5 kişilik heyetin 15 gündür bölgede gerçekleştirdiği incelemeler ise sadece toprağı değil, umutları da yeşertti. İşte Türkiye'yi umutlandıran görüntü ve son dakika bilgileri