Yangın mağdurlarına bayram müjdesi! Devletimiz 9 ayda yeni ev yaptı / 11.04.22

Antalyada 28 Temmuz 2021de başlayan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarından biri olan Manavgat yangınında, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Yangından hemen sonra yapılına başlanan ve bir yılda bitirilmesi planlanan, yöre mimarisine uygun bin 239 ev ile 600 ahırın büyük bölümü, 8 ay gibi bir sürede tamamlandı. Anahtarlarını Ramazan Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandan almaya hazırlanan hak sahipleri, Ramazan Bayramında çifte bayram yaşayacağız dedi.