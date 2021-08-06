Yangın üzerinden yaptığı provokasyon tepki çekmişti! Suç dosyası kabarık çıktı! / 06.08.21

Sabah

Antalya'da meydana gelen orman yangınları ile mücadele hız kesmeden sürerken sosyal medya üzerinden karalama ve provokasyon içerikli video ve mesajlar sürüyor. Twitter'da 'Sade Vatandaş' hesabı üzerinden paylaşılan bir video büyük tepki toplamıştı. Sinir krizi geçirdiği ileri sürülen kadının 'İtfaiye nerede, helikopter nerede' şeklinde sözler söylediği görülürken arkasında bir itfaiyenin olması ve havadan helikopterin geçmesi dikkat çekmişti. Hesap sahibi ve kadının suç dosyalarının kabarık olduğu belirlenirken videodaki kadının gözlatına alındığı öğrenildi.