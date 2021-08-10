Yangınlarda büyük başarı! Tarihe geçen anlar, tarihe geçen insanlar / 10.08.21

Sabah

Türkiye'de çok sayıda yangın noktasından güzel son dakika haberleri gelirken son 3 yangınla ilgili kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Güzel haberlerin geldiği birçok bölgede tarihe geçen isimsiz kahramanların mücadelesi dünyaya örnek olan karelerle ölümsüzleşti. Onlar Türkiye'nin dört bir yanından yangın bölgelerine koştular. Aralarında eşinin doğumuna günler kala giden de vardı, çıkacağı balayını iptal eden de. 12 gün korkusuzca mücadele ettiler ve sonunda kazandılar. Türkiye, memleketlerinde ailelerine kavuşan itfaiye ekiplerini ayakta alkışlıyor