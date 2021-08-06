Yangınlarda son dakika haberi: Söndürmede dikkat çeken görüntü / 06.08.21

Sabah

Yangınlarda son dakika: Bakan Pakdemirli başta olmak üzere ilgili tüm bakanlar ve kurullar yangın bölgelerinde mücadelesini sürdürürken yetkililerden yangınlarla ilgili son duruma ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Önceki gün korkutan termik santral konusunda nefes alınırken 13 yangın noktasında zamanla yarışılıyor. Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 6 ilde devam eden 13 yangından söz ederken 191 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Kemerköy Termik Santrali'ni çevreleyen alevlerin santrale sıçraması son anda önlendi. Vatandaşlar gece boyunca teknelerle bölgeden tahliye edildi. Ayrıca Isparta'dan gelen son dakika görüntüsü çalışmalarda yeni bir evreye geçildiğini gösterdi