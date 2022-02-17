Yanlış ameliyat kurbanı Çiğdem'in annesi: "Kızım 'ölmek istemiyorum' diye diye can verdi" / 17.02.22

Konyada, 4 yıl önce karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede rektum kanseri teşhisi konulan 2 çocuk annesi Çiğdem Sakman, ameliyat edildi. İddiaya göre izni olmadan rahmi alınan ve mesanesinde de yırtık meydana gelen Sakman, günden güne eridi. Daha sonra 30dan fazla operasyon geçiren Sakman, görme yetisini kaybetti. Geçen 12 Şubatta da çocuklarını son olarak dahi göremeden öldü. Doktorun yeni bir tedavi yöntemi denediğini ve yapılan yanlışı kızının canıyla ödediğini öne süren anne Sebahat Sakman, Son zamanlarda gözleri de görmez oldu. Kızım ölmek istemiyorum anne diye diye öldü. Benim sarı Çiğdemim soldu. Sorumluların cezasını çekmesini istiyorum dedi.