Türkiyede pek çok kurum ve kuruluş İsrailin Filistine karşı başlattığı savaşı protesto etmek için İsrail ve ABD menşeli ürünleri protesto ederken, ABDli iki şirketin yürüttüğü skandal bir proje ise boykotun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Amazon ve Google, 1.2 milyar dolar karşılığında İsrail ordusuna Filistinlileri gözetleyen ve verilerinin yasadışı yollardan toplanmasını sağlayan yapay zeka tabanlı teknolojik destek sunarken, iki şirket çalışanları tarafından da protesto edildi. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, Türkiye ABD başta olmak üzere yazılım ve uygulamalarda dış ülkelere bağımlı olmamalıdır. Bugün Filistinin yaşadıklarından ders çıkarmak gerekir dedi.