Yapılandırmada tarihi rekor 152.7 milyar TL / 06.10.21

Sabah

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran, vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası gibi kamu alacaklarına yönelik yapılandırmada tarihi rekor kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, yapılandırmadan yararlanmak için vergi dairelerine yaklaşık 6 milyon mükellef başvurdu, yapılandırılan tutar 152.6 milyon liraya ulaştı, alacaklara karşılık devlet kasasına gelen tutar 23 milyar lirayı geçti