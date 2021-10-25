Yargıtay Başkanı'ndan 10 büyükelçiye hukuk dersi: Kimse telkinde bulunamaz, talimat veremez... / 25.10.21

Sabah

Yargıtay Başkanı Akarca, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçiye tepki gösterdi. Akarca, "Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde bildiri yayımlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür. İnfiale neden olmuştur" dedi.