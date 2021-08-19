Yargıtay'dan cinsellikte erkek sorumlu kararına ezber bozan yorum / 19.08.21

Sabah

İzmir'de yaşayan çift evliliklerinin "cinsel ilişkinin" gerçekleştirilememiş olmasını belirterek da bu konuda kusur olarak da birbirlerini suçladı. Çift arasındaki karşılıklı boşanma ve ziynet alacağı davasında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi davacı erkeğin tam kusurlu olduğunu kabul ederek erkek eşi suçlu kabul etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesine gelen dava dosyasına 2. Hukuk Daire üyelerinden biri karşı oy kullandı. Hakim Yargıtay içtihatlarına da giren erkeğin sorumlu tutulduğu bu tezin kanun önünde eşitlik ilkesine ve kişinin dokunulmazlığı hakkına da aykırılık teşkil ettiğini belirterek tarafları eşit kusurlu kabul etmek gerektiğine vurgu yaptı.