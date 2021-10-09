Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Kapı deliğine yerleştirip komşusunu gözetledi / 09.10.21

Sabah

İstanbul'da karşı komşusunun, dairesindeki kapı gözetleme deliğine koyduğu kamerayla kayıt yaptığını fark eden daire sakini şikayetçi oldu. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, güvenlik amacıyla kamera taktırdığını belirterek kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan beraat aldı. Yargıtay, dışarıdan fark edilmeyen, karşı komşunun evine girip çıkanları görüntüleyebilen kamerayı gözetleme deliğine kuran daire sakininin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi.