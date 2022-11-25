Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Samsunun Bafra ilçesinde havaya ateş edeceği sırada el-ense çektiği arkadaşını öldüren kişiye, olası kastla öldürme suçundan verilen 19 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu. Daire heyeti, eylemin gerçekleşme şekli itibarıyla maktulün isabet almasının muhtemel değil, muhakkak olduğu bu durumda sanığın eylemini doğrudan kastla işlediğinin anlaşıldığına dikkat çekilerek, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması yerine olası kastla öldürme suçundan hüküm kurulması hukuka aykırı bulundu.