Yargıtay'dan emsal karar! Düğün magandasına müebbet / 07.10.21

Sabah

Kırşehir'de düğünde alkollü halde ruhsatsız silahıyla havaya ateş eden maganda, aynı masada oturduğu A.K.'yi öldürdü. Yapılan yargılama sonrasında düğün magandasına "bilinçli taksirle öldürme" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını Yargıtay bozdu. Sanığın savunmasında silahın yere düşerken ateş aldığını söylemesi üzerine, tabanca yere atılarak test edildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın olayı alkollüyken silahın kontrolden çıkabileceğini öngörmesine, bilmesine ve bilebilecek durumda olmasına rağmen gerçekleştirdiğine değinerek, söz konusu eylemin "olası kast ile adam öldürmek" suçunu oluşturduğuna karar vererek, maganda hakkında müebbet hapis istedi.