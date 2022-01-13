Yargıtay'dan emsal karar! Lüks harcama kusur sayılmaz / 13.01.22

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında ortak kusurlu bulunan çiftten kadının durumunun iyi olması nedeniyle erkeğe tedbir nafakası verilmesini doğru bulmadı. Uzun süren yargılama sonrasında ilk derece mahkemesince ortak kusurlu bulunan çift boşanırken, kadının durumunun iyi olmasından kaynaklı olarak erkek lehine nafaka verilmesine hükmetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bu kararını, Kadının mali durumunun iyi olması erkek yararına tedbir nafakası tayinini haklı kılmaz diyerek bozdu. Aynı zamanda boşanma nedenleri arasındaki kadının lüks harcamaları da kusur sayılmadı.