Yargıtay'dan retweet kararı! Hakaret içerikli tweeti retweet edenler dikkat / 23.08.21

Sabah

Sosyal medya hesabından hakaret içerikli bir paylaşımı retweet eden kullanıcılar, bu paylaşımın daha fazla insana ulaşmasını sağladığı için hakaret suçunu işliyor. Üstelik "Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez" , "retweetlerden sorumlu değilim" diye profilinize yazmanız da sizi bu cezadan ne yazık ki kurtarmıyor. Bu suçu işleyen kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılıyor.