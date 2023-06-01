Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini vererek Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak tanımladığı “Yarısı Bizden” kampanyasının başvuru sürecinin sonlandığını duyurdu. 26 Nisan’da e-Devlet üzerinden başlayan başvuru süreci 31 Mayıs’ta sonlandı. Başvuruları sonlanan Yarısı Bizden kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi. 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim, 269 bin 670 başvuru yapıldı. Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 108 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbulumuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız!” dedi.