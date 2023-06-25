İşte deprem bölgesinin yeniden şahlanışını hızlandıracak projenin detayları: TOKİ rezerv alanı dışında vatandaşa yıkılan evinin yerinde konut yapılması izni verilecek. Zemin etütleri sağlam çıkarsa maliklerin ortak kararıyla inşaat başlayacak. Ev en fazla 5 katlı olabilecek. Arsa müsaitse yatay genişlemeye izin verilecek. Yerinde dönüşümün yüzde 50sini devlet hibe edecek. Kalanı için uygun kredi ve vade sağlanacak. Dere yatakları ve fay hatlarına yakın yerlerde yeniden dönüşüme izin verilmeyecek. Bu bölgeler yapılaşmaya kapalı olacak. Evi bu alanda olanlar TOKİden ev alacak