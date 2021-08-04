YAŞ kararları açıklandı! İşte yeni Kara Kuvvetleri Komutanı

Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti. Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik etti. Toplantıda Kuvvet Komutanlarının son durumları değerlendiriliyor, terfi ve atamalar ele alındı. Başkan Erdoğanın imzası ile yürürlüğe girecek atamalar, terfiler ve kararların duyurulacağı açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündarın yaş haddinden emekli edildiğini, yerine 1.Ordu Komutanı Musa Avseverin getirildiğini bildirdi. Kalın, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının yaş haddi sürelerinin uzatıldığını bildirdi.