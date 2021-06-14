İzmir 1. Aile Mahkemesi’nde açtığı boşanma davası ile şiddet uygulayan ve uyuşturucu kullanan restoran işletmecisi eşi Cansel K.’den geçtiğimiz yıl boşanan Belaruslu Darya K., şimdi de kızının babasının ağır tehdit ve hakaretleri nedeniyle soluğu savcılıkta aldı. Darya K., eski eşi Cansel K.’nin kendisine mesaj yoluyla, “Sefil sürtük. Dansöz. Zavallısın. Sana köpek tasması geçirip sokaklarda dolaştıracağım. Arabaların tekerlerine tuvalet yapmak yasak. Fare suratlı pislik” şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.