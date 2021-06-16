Türkiye'de aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Meslek gruplarına yönelik aşılama süreci hız kazanırken vatandaşlar da hangi aşıyı olmalıyım sorusuna yanıt aramaya başladı. bilindiği gibi, aşı randevusu alırken Biontech aşısı veya Sinovac aşısı arasından seçim yapılması isteniyor. Böyle olunca da, Biontech mi daha iyi Sinovac mı daha etkili konusuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, mRNA ve inaktif aşılar hakkında bilgi verdi. Peki, Sinovac mı daha iyi Biontech mi? Koronavirüs aşısı yan etkileri neler, hangi aşı daha güvenli? Detaylar haberimizde yer alıyor.