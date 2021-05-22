Ara
Ara
7/24 Dinle Sabah Haberler Yaşam Meral Akşener'e tepki gösterdiği için İYİ Partililer tarafından darp edilen esnaf konuştu: O yumruk bana değil tüm halkımıza atıldı / 22.05.21
Yaşam

Yaşam

407 Bölüm | 16:16:16

Sabah.com.tr'de yer alan yaşam haberlerinin tüm podcastleri...

Hemen DinleDinleDurdurDurdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla