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Sabah
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Yaşam
Müsilajın yoğunluk haritası çıkarıldı ‘100 kilometrelik bir alanı kapsadı’ / 13.06.21
Yaşam
488 Bölüm | 18:27:03
Sabah.com.tr'de yer alan yaşam haberlerinin tüm podcastleri...
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01
Müsilajın yoğunluk haritası çıkarıldı ‘100 kilometrelik bir alanı kapsadı’ / 13.06.21
Sabah
00:00:39
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02
Yerli aşı için gönüllülük çağrısı / 13.06.21
Sabah
00:00:39
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03
Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü boğarak öldürmüştü! Tandır cinayetinde yeni gelişme... / 12.06.21
Sabah
00:01:00
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04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması: E-Nabız üzerinden başladı... / 12.06.21
Sabah
00:00:42
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05
Müsilaj mayıs ayında 10 günde 3 kat arttı / 12.06.21
Sabah
00:01:25
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06
Vahşeti planladı, vazgeçmedi / 12.06.21
Sabah
00:01:05
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07
Canan Atlı tecavüzcüsünü öldürdü tahliye edildi / 12.06.21
Sabah
00:01:40
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08
Marmara'daki müsilaj seferberliği sonuç vermeye başladı / 11.06.21
Sabah
00:01:10
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09
45 yaş üstü vatandaş koronavirüs aşısına koştu / 11.06.21
Sabah
00:01:16
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10
Buse Naz Çakıroğlu: Yumruklarımı Tokyo’da Türk halkı için atacağım / 11.06.21
Sabah
00:02:32
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11
Nurişler çetesine operasyon! 4ilde operasyon çok sayıda gözaltı / 11.06.21
Sabah
00:01:00
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12
Köpeği ezip yoluna devam etti / 10.06.21
Sabah
00:00:31
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13
Müge Anlı'da aranan kayıp çift, tandıra gömülü halde bulundu! Çuvala koyup üzerlerine beton atmışlar / 10.06.21
Sabah
00:04:08
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14
Nebahat Sönmez yarım asırlık sır için Bursa’ya taşındı / 10.06.21
Sabah
00:00:49
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15
Müsilajla mücadeleye devam! Caddebostan Sahili maviye kavuşuyor... / 09.06.21
Sabah
00:00:51
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16
Eşini ve 2 yaşındaki kızını kaynar suyla yakmıştı! Ali Ay hakkında istenilen ceza belli oldu / 09.06.21
Sabah
00:01:10
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17
Zehra Başar felç kaldı ama doktor olmaktan vazgeçmedi / 09.06.21
Sabah
00:02:16
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18
Giresun'da denizde kaybolan kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı / 08.06.21
Sabah
00:00:46
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19
Türkiye bu rezaleti konuşmuştu! PKK'lı sözde cinci hocaya bir şok daha! / 08.06.21
Sabah
00:03:32
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20
Deniz seferberliği bugün başlıyor / 08.06.21
Sabah
00:01:39
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21
Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti / 08.06.21
Sabah
00:00:40
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22
‘Hayatım kâbus oldu ölmek istemiyorum’ / 08.06.21
Sabah
00:02:14
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23
Deniz Salyası nedir, müsilaj neden olur? Marmara Denizi'ni istila eden Deniz Salyası (Müsilaj) ne demek? İşte nedenleri ve zararları! / 07.06.21
Sabah
00:01:09
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24
Sonunda korkulan oldu! Deniz salyası Karadeniz’de / 07.06.21
Sabah
00:01:16
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25
Hediye Yazıcı'yı boğazını keserek katletmişti! Skandal rapor ortaya çıktı / 07.06.21
Sabah
00:01:39
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26
Atike teyzenin hukuk zaferi! 'Evladım gibi baktım' / 07.06.21
Sabah
00:01:42
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27
5 yıldır aranan Nesrişah Yorgun'un cesedi sandıktan çıkmıştı: SABAH vahşet yerinin görüntüsüne ulaştı / 04.06.21
Sabah
00:01:35
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28
Gasp edilip dere yatağına atmışlardı! Skandal olayda karar çıktı / 04.06.21
Sabah
00:03:12
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29
Meral Müjdeci: ‘Cezaevinden çıkarsa bu kez öldürür beni’ / 04.06.21
Sabah
00:01:15
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30
Taksim Camii'ne turistlerden yoğun ilgi / 03.06.21
Sabah
00:00:54
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31
Mutluluğun fotoğrafı! Lösemiyi yenen kızıyla birlikte bu kez saçlı poz verdiler / 03.06.21
Sabah
00:01:49
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32
2 kardeş kazada öldü / 03.06.21
Sabah
00:00:32
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Yeni Çalma Listesi
33
Ege ve Akdeniz için sıcak gelişme: Tehlike haritası duyuruldu / 03.06.21
Sabah
00:02:20
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34
"Suikast" operasyonu! Dakikalar kala silahlarla suçüstü yakaladılar / 03.06.21
Sabah
00:01:37
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35
Liseli Elanur’a 8 gün boyunca dehşeti yaşattı / 03.06.21
Sabah
00:01:32
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36
Youtube’da ünlü olmak için arkadaşını tokatlattı / 02.06.21
Sabah
00:00:39
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37
Genç kadının safra kesesinden 600 taş çıktı: Hatıra olsun diye evine götürdü / 01.06.21
Sabah
00:01:32
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38
Garajı, resim galerisine çevirdi / 01.06.21
Sabah
00:01:36
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39
Melek İpek zor günleri geride bıraktı: Hiçbir eşyamı almadım, hepsi orada kaldı / 01.06.21
Sabah
00:06:08
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40
İki genç motosikletle ölüme gitti / 01.06.21
Sabah
00:01:03
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Yeni Çalma Listesi
41
Ayşe Begüm Onbaşı: Başkan Erdoğan’ın tebrik telefonu benim için çok kıymetli / 01.06.21
Sabah
00:01:06
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42
Kamile Yavuz'un katilinin ilk cinayeti değil / 01.06.21
Sabah
00:00:50
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Yeni Çalma Listesi
43
Tiktok çekiminde feci son! Genç adam komalık oldu... / 31.05.21
Sabah
00:01:11
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44
İlk hayat mücadelesini anne karnında kazandı / 31.05.21
Sabah
00:00:35
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Yeni Çalma Listesi
45
Taksim Camisi’ne ziyaretçi akını / 31.05.21
Sabah
00:00:46
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Yeni Çalma Listesi
46
Dövülen kadını kurtarırken öldürülmüştü! Kadının ifadesi acılı aileyi yıktı... / 30.05.21
Sabah
00:01:23
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47
Bursa'da ilginç anlar: Dişim düştü, dişimi bulun! / 30.05.21
Sabah
00:00:59
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48
Esenyurt'ta "mavi su" kabusu! Sokak köpekleri ölmeye başladı / 29.05.21
Sabah
00:02:40
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Yeni Çalma Listesi
49
Cani sevgili kan donduran cinayeti itiraf etti! Fatma Öz'ün cesedi 40 gün sonra orada bulundu / 29.05.21
Sabah
00:01:02
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50
Turhan Çumralıgil: Oğlum duyarlılığının kurbanı oldu / 29.05.21
Sabah
00:00:59
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51
Avrupalı Türkler ‘hasret yolu’nda / 29.05.21
Sabah
00:02:17
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52
Mesanesinden 50 taş çıkarıldı / 28.05.21
Sabah
00:01:30
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53
Meteoroloji saat verdi! Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı / 28.05.21
Sabah
00:01:54
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54
‘Hey İstanbul parlıyorsun’ / 28.05.21
Sabah
00:00:52
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55
Lise öğrencisi Dilay Dal'dan ‘oscar’lık başarı / 28.05.21
Sabah
00:02:26
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Yeni Çalma Listesi
56
Adalet Bebek! Minik avukat Beliz / 28.05.21
Sabah
00:00:50
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57
İstanbul'da akılalmaz olay: Bebeğini çöpe attı! / 27.05.21
Sabah
00:01:41
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58
Şanlıurfa'da feci kaza: Daha 8 aylıktı... / 27.05.21
Sabah
00:00:36
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Yeni Çalma Listesi
59
Yerli aşı ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yerli aşı açıklaması geldi! / 27.05.21
Sabah
00:00:36
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60
Son Dakika Haberi! İstanbul depremi için şok açıklama: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti / 26.05.21
Sabah
00:03:27
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61
Metan gazı 3 can aldı / 26.05.21
Sabah
00:01:10
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62
Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan olumsuz etkilenecekler… / 26.05.21
Sabah
00:06:07
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63
Adana'da yürek yakan manzara: TIR'ın altında can verdi / 26.05.21
Sabah
00:00:46
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64
Evlat vahşetinin nedeni ortaya çıktı! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu / 26.05.21
Sabah
00:03:13
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65
Necip Fazıl Kısakürek unutulmadı / 26.05.21
Sabah
00:01:16
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66
Türk doktorlarından dünyada bir ilk! Kalp zarından nefes borusuna yama / 26.05.21
Sabah
00:02:02
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67
Temizlik işçisinden ilginç çözüm... Görenler fotoğraf çektirmek için yanına geliyor / 25.05.21
Sabah
00:01:44
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68
Online oyunlarda çirkin tuzak! Çocuğunuzu korumak için mutlaka bunu yapın... / 25.05.21
Sabah
00:01:22
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69
Yozgat'ta dayak yiyen kadın şikayetçi olmadı! İzleyenleri suçladı: Bu nasıl insanlık! / 25.05.21
Sabah
00:01:41
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70
Aleyna Çakır'ın ailesine şok tehdit: "Acı çekerek öleceksin" / 25.05.21
Sabah
00:02:40
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71
İstanbul’da Çinli çeteye operasyon! Yasa dışı bahis ve kripto para… / 24.05.21
Sabah
00:00:35
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72
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Ayaklarından tavana asıp feci şekilde dövdüler! / 24.05.21
Sabah
00:01:16
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73
Antalya'da yürek parçalayan olay: Baba, annem gitmesin... / 24.05.21
Sabah
00:00:54
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74
Doktora meydan dayağı! Döverken bunları söylemişler... / 24.05.21
Sabah
00:03:08
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75
Aradan 32 yıl geçti ama Bulgaristan'ın zulmünü unutamadık / 24.05.21
Sabah
00:01:51
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76
Melike Yağmurcukardeş: 21 yıl boşa yaşamışım / 24.05.21
Sabah
00:01:32
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77
Hukukçu profesöre ayıp: Önce köpeği saldırdı sonra kendisi hakaret etti! / 24.05.21
Sabah
00:01:02
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78
Vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma / 23.05.21
Sabah
00:01:20
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79
Sıcaklıklar yükseliyor! Önümüzdeki hafta için kritik hava durumu uyarısı... / 23.05.21
Sabah
00:02:39
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80
Bilim Kurulu üyesi müjdeyi verdi: İşte koronavirüs salgınından kurtulacağımız tarih / 23.05.21
Sabah
00:01:19
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81
Yüksekovalı çoban Hummer yaptı! 20 litre benzinle 150 kilometre gidiyor / 23.05.21
Sabah
00:02:16
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Yeni Çalma Listesi
82
Meral Akşener'e tepki gösterdiği için İYİ Partililer tarafından darp edilen esnaf konuştu: O yumruk bana değil tüm halkımıza atıldı / 22.05.21
Sabah
00:01:24
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Yeni Çalma Listesi
83
İlhan Duman: “Hollanda’ya kalsam 4 ay önce ölmüştüm” / 22.05.21
Sabah
00:01:08
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Yeni Çalma Listesi
84
Türkiye o kareyi konuşmuştu! Beril bebek iyileşmeye başladı / 21.05.21
Sabah
00:02:52
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Yeni Çalma Listesi
85
İstanbul'da gözyaşları sel oldu: Doktor Osman Arıkan Koronavirüs'e yenildi / 21.05.21
Sabah
00:02:20
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Yeni Çalma Listesi
86
Zeynep Vural cinayetinde şok detay: Eşim bana 'çık gez' dedi / 20.05.21
Sabah
00:01:55
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Yeni Çalma Listesi
87
Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında flaş karar / 20.05.21
Sabah
00:00:39
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Yeni Çalma Listesi
88
'Çakarlı maganda' davasında karar çıktı! Muhammet Enes Uysal sürücüyü 6 yerinden bıçaklamıştı / 20.05.21
Sabah
00:00:25
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Yeni Çalma Listesi
89
Bu kadarına da pes: Hemşire ile doktora yumruk attı! / 20.05.21
Sabah
00:01:03
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90
İstanbul’da lüks rezidansta dehşet! Ablasını döven sevgilisini bıçakladı / 20.05.21
Sabah
00:02:01
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Yeni Çalma Listesi
91
Ayşe Altuntaş'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı / 20.05.21
Sabah
00:01:17
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Yeni Çalma Listesi
92
Anne dedektif gibi iz sürdü kızını fuhuş bataklığından kurtardı / 20.05.21
Sabah
00:02:22
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93
Atatürk babam Gazi Ali Çavuş'a madalya taktı / 20.05.21
Sabah
00:01:23
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94
Manisa'da 4 gencin nasıl öldükleri ortaya çıktı! 1'i uyuşturucudan... / 19.05.21
Sabah
00:03:43
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Yeni Çalma Listesi
95
Maganda kurşunundan dram çıktı / 19.05.21
Sabah
00:01:13
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96
29 yaşındaki kızını boğarak öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu! / 19.05.21
Sabah
00:03:00
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97
YÖK harekete geçti! Üniversitelerde yüz yüze eğitim... / 19.05.21
Sabah
00:02:47
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Yeni Çalma Listesi
98
Fransız balkon yine can aldı / 19.05.21
Sabah
00:00:43
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Yeni Çalma Listesi
99
Adana'daki evlat şiddetinden KADES kurtardı / 18.05.21
Sabah
00:01:30
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100
'Hayatım Başkan Erdoğan'la değişti'! Senem’in azmi Kovid’i de yener / 18.05.21
Sabah
00:02:11
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Yeni Çalma Listesi
101
Ev basıp kız kaçırdılar! Vali araya girmişti ama... / 17.05.21
Sabah
00:01:18
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Yeni Çalma Listesi
102
Ankara Valiliği'nden uyarı: Sel, dolu, yıldırım... / 16.05.21
Sabah
00:00:32
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103
Ankara Valiliği'nden uyarı: Sel, dolu, yıldırım... / 16.05.21
Sabah
00:00:32
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Yeni Çalma Listesi
104
Özbek Khulosa Akramova’nın estetik ameliyatı kabusu oldu / 17.05.21
Sabah
00:02:03
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Yeni Çalma Listesi
105
Burcu Çağlayan atmıştı! İbrahim Tokgöz 4 yıldır firari / 17.05.21
Sabah
00:01:03
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106
Mert Kaplan maganda kurbanı olmuştu! ‘Çocuklarım sana emanet’ dedi, öldü / 17.05.21
Sabah
00:01:43
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107
Melek İpek olayında son dakika gelişmesi: İşkenceci koca Melike'ye de hayatı zindan etmiş / 15.05.21
Sabah
00:01:50
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108
71 yaşında eşini öldürdü! Cinayetle ilgili ilk sözü bu oldu... / 15.05.21
Sabah
00:01:18
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109
İş yerinde kabusu yaşamıştı! WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi: "21 yaşındaki bir kızın hayatından her şeyi aldın" / 15.05.21
Sabah
00:01:26
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110
Liseli gençten annesinin sevgilisine 3 bıçak darbesi / 15.05.21
Sabah
00:02:13
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111
Yevheniya Babenko Ayasofya'dan etkilendi Müslüman oldu / 15.05.21
Sabah
00:01:48
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112
İstanbul'da kronomid istilası! Cam kapı açamıyorlar: Gözümüze burnumuza giriyor... / 14.05.21
Sabah
00:03:20
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113
Ece Çiçek'i boğazını kesip katletmişti! Sabri Çiçek'in cezası belli oldu / 14.05.21
Sabah
00:01:29
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Yeni Çalma Listesi
114
Delia ne yaşar ne yaşamaz! / 14.05.21
Sabah
00:00:55
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Yeni Çalma Listesi
115
Ramazan sonrası beslenme için 15 altın kural / 13.05.21
Sabah
00:02:17
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116
Sinovac aşısı yüzde 98 etkili / 13.05.21
Sabah
00:00:45
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117
Sıcaklık 37 dereceyi gördü! 3 bölge için kritik uyarı / 12.05.21
Sabah
00:01:31
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118
Dünya medyası yine katil İsrail'i korudu! Çocukların acımasızca katledilişlerini görmedi / 12.05.21
Sabah
00:05:42
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119
Ramazan Bayramı'nda nereler açık olacak? Saat ayarı geldi / 11.05.21
Sabah
00:01:52
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120
Uzman isimden uyarı: Sakın denize girmeyin... / 11.05.21
Sabah
00:03:14
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121
İz takipçilerinden kaçış yok! 3 yılda 1195 cinayet aydınlatıldı / 10.05.21
Sabah
00:01:58
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122
Enkazdan çıkan anneler günü mesajı: Beni bırakma anne! / 09.05.21
Sabah
00:02:02
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123
Anneler Günü'nde üzücü olay! Adana'da 5 yaşındaki çocuk... / 09.05.21
Sabah
00:01:10
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124
İstanbul için sevindirici gelişme: İşte coronavirüs vakalarında son durum / 09.05.21
Sabah
00:01:56
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125
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Toplumsal bağışıklık için bunu yapmalıyız! / 09.05.21
Sabah
00:00:55
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126
Huriye Yiğit: Son hediyesini kokluyorum / 09.05.21
Sabah
00:02:20
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Senin annen bir melek / 09.05.21
Sabah
00:01:40
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Beni hiç bırakma olur mu anne!.. / 09.05.21
Sabah
00:01:53
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129
10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka / 09.05.21
Sabah
00:01:30
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130
‘Yarım saatte hayatım değişti’ / 09.05.21
Sabah
00:00:57
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131
Cinayet kurbanı kadınların fotoğraflarıyla tehdit etti! Platonik psikopat... / 08.05.21
Sabah
00:02:09
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132
İslam Aleminin heyecanla beklediği gece geldi... Kadir Gecesi, neden bin aydan daha hayırlı? / 08.05.21
Sabah
00:02:29
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133
Marmara Denizi'nde korkutan kareler! Denize girmek tehlikeli / 08.05.21
Sabah
00:01:42
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134
İYİ Partili belediyede büyük skandal! Kadın çalışana tuvaletsiz binada sürgün... / 08.05.21
Sabah
00:01:00
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135
Bu fotoğraflar galeriden değil emniyetin bahçesinden! Piyasa değeri tam 40 milyon TL / 07.05.21
Sabah
00:01:57
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136
Aile istatistikleri araştırmasında ilginç sonuçlar! İşte yalnız yaşayanların en yüksek olduğu il... / 07.05.21
Sabah
00:02:55
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137
Son dakika haberler | İstanbul'da Ugandalı soygunu! Emri Monica verdi! / 07.05.21
Sabah
00:01:03
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138
Döviz bürosunda milyonluk vurgun / 07.05.21
Sabah
00:02:05
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139
Yediz beklerken dokuz doğurdu / 06.05.21
Sabah
00:01:19
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Yeni Çalma Listesi
140
Kadir Gecesi’nde Kelime-i Tevhid / 06.05.21
Sabah
00:01:15
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Yeni Çalma Listesi
141
İstanbul Havalimanı'nda VİP göçmen kaçakçılığı! Yöntemleri pes dedirtti! / 05.05.21
Sabah
00:02:24
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Yeni Çalma Listesi
142
Duygu Çelikten davasında sona doğru! Antalya'da ormana gömmüşlerdi! / 05.05.21
Sabah
00:03:22
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143
SABAH şüphelilerin ifadelerine ulaştı! Otogar saldırganları 250 dolara bomba taşımışlar / 04.05.21
Sabah
00:03:32
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Yeni Çalma Listesi
144
Alman Emine Baltacı’nın vasiyeti üzerine toprağa verildi! ‘O artık annemiz, ablamız’ / 04.05.21
Sabah
00:02:15
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145
‘Beni Türkiye’ye gömün’ vasiyeti yerine getirildi / 03.05.21
Sabah
00:02:13
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Yeni Çalma Listesi
146
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan rahatlama tahmini / 03.05.21
Sabah
00:01:42
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Yeni Çalma Listesi
147
İşte Sputnik V aşısının üretileceği tesisler! 'Uğur Şahin ile aynı kaderi yaşadık' / 30.04.21
Sabah
00:06:05
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Yeni Çalma Listesi
148
İzmir Buca’da "pes" dedirten doğa katliamı / 30.04.21
Sabah
00:02:02
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149
Pınar Gültekin'in annesi konuştu! Bu sözler herkesi ağlattı! / 30.04.21
Sabah
00:05:01
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150
Filmleri aratmayacak olay! Akılalmaz senaryoyla dolandırdılar / 30.04.21
Sabah
00:02:09
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151
Topuklu giyiyor diye genç kıza dehşeti yaşattı! Tekmeler attı küfürler savurdu / 30.04.21
Sabah
00:03:10
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Yeni Çalma Listesi
152
İçişleri'nden yeni tam kapanma genelgesi! Bu belgeye dikkat: Bir kez alınacak, 3 gün geçerli olacak / 29.04.21
Sabah
00:06:43
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153
Sosyal medyaya damga vuran doktor Oğuz Basut: Benim sorumluluğumdaydı, bırakamazdım... / 29.04.21
Sabah
00:04:30
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Yeni Çalma Listesi
154
Uzaklaştırılan kocadan kanlı pusu! Ayşe Cenikli’yi evinin önünde katletti / 29.04.21
Sabah
00:01:28
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Yeni Çalma Listesi
155
Kripto para vurguncusundan organize işler / 29.04.21
Sabah
00:01:59
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Yeni Çalma Listesi
156
Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Avukatları Yargıtay’a başvurdu / 29.04.21
Sabah
00:02:40
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Yeni Çalma Listesi
157
Düşük kaliteli beton ve proje hataları öldürmüş / 29.04.21
Sabah
00:01:31
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Yeni Çalma Listesi
158
Bill Gates yalanı / 29.04.21
Sabah
00:01:40
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Yeni Çalma Listesi
159
Karadeniz'de heyecanlandıran keşif! Hitler'in kayıp denizaltısı 75 yıl sonra böyle görüntülendi / 28.04.21
Sabah
00:05:19
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160
Son dakika haberleri: Sağlıkçılar ‘Yüzümüz gülecek’ diyerek tarih verdi! Moderna aşısı müjdesi! / 28.04.21
Sabah
00:02:46
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Yeni Çalma Listesi
161
Duygu Delen davasında yeni gelişme! 'Boş çuval gibi düşmüştür' / 28.04.21
Sabah
00:04:25
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Yeni Çalma Listesi
162
İşte tam kapanmada dikkat çeken 5 detay: Suistimallerin önüne böyle geçilecek... / 28.04.21
Sabah
00:02:03
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Yeni Çalma Listesi
163
Antalya'da ilginç kavga! Akıllara Matrix filmi geldi... / 28.04.21
Sabah
00:00:46
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Yeni Çalma Listesi
164
Samsun'da kan donduran cinayet! Eşini apartman girişinde... / 28.04.21
Sabah
00:00:43
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Yeni Çalma Listesi
165
Esra Çelik cinayetinde korkunç detay! Polis, meslektaşlarının gözü önünde vurmuş! / 28.04.21
Sabah
00:00:53
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Yeni Çalma Listesi
166
Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji uzmanı ahaber'de açıkladı! Ne kadar artacak? / 28.04.21
Sabah
00:01:10
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Yeni Çalma Listesi
167
TikTok'ta Türk pasaportunu aşağılamışlardı! 'Vatanını ve milletini seven insanlarız' dediler / 28.04.21
Sabah
00:01:54
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Yeni Çalma Listesi
168
Osmaniye'de korkunç olay! 3 kız çocuğu çırpına çırpına can verdi / 28.04.21
Sabah
00:02:02
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Yeni Çalma Listesi
169
Antalya'da koca dehşeti: Uzaklaştırma kararını deldi tüfekle ateş etti! / 28.04.21
Sabah
00:01:24
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Yeni Çalma Listesi
170
Ünlü borsa spekülatörüne kripto para şoku! 10 milyon dolarlık pazarlık ortaya çıktı / 28.04.21
Sabah
00:02:39
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Yeni Çalma Listesi
171
İşte tam kapanma hakkında merak edilenler! İçişleri Bakanlığı tek tek yanıt verdi... / 28.04.21
Sabah
00:03:18
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Yeni Çalma Listesi
172
7 aylık hamile Tuğba öğretmen koronavirüse yenildi! Bebeği... / 27.04.21
Sabah
00:00:48
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Yeni Çalma Listesi
173
Garipoğlu ailesinin şirketinde dolandırıcılık şoku! 6 yönetici tutuklandı / 27.04.21
Sabah
00:01:50
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Yeni Çalma Listesi
174
Bahçeci Tüp Bebek Merkezinde yine skandal! 'Annelik hayallerimle oynadılar' / 27.04.21
Sabah
00:03:04
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Yeni Çalma Listesi
175
İstanbul'da gece yarısı paniği: Çevredeki ilçelere yayıldığı ortaya çıktı... / 27.04.21
Sabah
00:02:04
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Yeni Çalma Listesi
176
Metroda skandal görüntüler! ‘Maskeni tak’ diyen vatandaşa tükürerek cevap verdi / 26.04.21
Sabah
00:02:23
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177
Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 200 sene hapis! / 26.04.21
Sabah
00:05:03
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178
Şiddetten kaçtı! Polis kurtardı: Korkma, devlet burada / 26.04.21
Sabah
00:01:58
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179
'Karım beni dövüyor' diyerek evden attırmıştı! Mahkemeden emsal karar / 26.04.21
Sabah
00:04:47
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180
Almanya'da skandal olay! Türk iş adamına George Floyd işkencesi! / 25.04.21
Sabah
00:01:54
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181
Hafızası silinen kızına her şeyi yeniden öğretti / 25.04.21
Sabah
00:01:32
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182
Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların son yöntemi şaşkına çevirdi! Uyutup dolandırıyorlar... / 25.04.21
Sabah
00:03:24
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183
İstanbul'da gece yarısı polis baskını! Akılalmaz paylaşım... / 25.04.21
Sabah
00:01:01
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184
İstanbul Arnavutköy'de yangın faciası! Ekipler bölgeye akın etti! / 25.04.21
Sabah
00:00:43
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185
‘Sana benim bakmam lazım’ diye eve döndü, yoğun bakıma girdi / 25.04.21
Sabah
00:01:03
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186
Dünyada Hindistan varyantı paniği! Eğer Türkiye’de görülürse… / 25.04.21
Sabah
00:01:54
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187
Doğan Cüceloğlu'nun oğlu, babası hakkında ilk kez konuştu: Bana göre en zor şey... / 24.04.21
Sabah
00:04:01
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188
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan 1915 olayları açıklaması! / 24.04.21
Sabah
00:02:33
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189
Salgına karşı yerli ve milli teknoloji günlük hayatımızda / 24.04.21
Sabah
00:06:50
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190
Ölüm korkusuyla arabada yaşıyor / 24.04.21
Sabah
00:02:06
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191
Evinin inşaatında buldu, bir paket sigaraya sattı... Dünyada eşi benzeri yok! / 23.04.21
Sabah
00:01:54
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Yeni Çalma Listesi
192
Thodex vurgununun yankıları sürerken İstanbul'da kripto para mağduru intihar etti! / 23.04.21
Sabah
00:01:16
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193
İstanbul’da iş adamı Cüneyt Yılmaz kızını boğup intihar etti! İşte vahşetin sebebi... / 23.04.21
Sabah
00:01:03
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194
Bu karar, kamu vicdanını yaralar / 23.04.21
Sabah
00:02:46
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195
Konya'daki süt banyosu davasında flaş gelişme! TikTok'ta paylaşmışlardı / 22.04.21
Sabah
00:01:18
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196
Taksim'den 'pes' dedirten görüntüler! Polisler sesten şüphelenince ortaya çıktı... / 22.04.21
Sabah
00:01:17
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Yeni Çalma Listesi
197
Beşiktaş'taki kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı! Telefonu şarjdan... / 22.04.21
Sabah
00:02:05
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198
Beşiktaş'taki İETT kazasında şok detay! Şoför uyuşturucu etkisindeymiş / 22.04.21
Sabah
00:01:32
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Yeni Çalma Listesi
199
Busenur Ülüslar ile Sedef Yılmaz’ı öldüren sürücüye ödül gibi ceza / 22.04.21
Sabah
00:02:45
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200
Tarifeleri 2.500 ila 50 bin TL arasında değişiyor! İşi abarttılar / 22.04.21
Sabah
00:02:21
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201
İzmir'de kiracı dehşeti! Kendisini uyaran ev sahibini öldürdü / 22.04.21
Sabah
00:02:36
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202
Evine gittiği kadınla cinsel ilişkiye girdi, kabusu yaşadı! / 22.04.21
Sabah
00:01:21
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203
Kripto para uzmanıydı! Şüpheli bir şekilde can verdi / 21.04.21
Sabah
00:01:02
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204
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Bakıcı şiddetinde flaş gelişme: Terlik silah sayıldı / 21.04.21
Sabah
00:01:24
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205
Sahur bahane tulum şahane / 21.04.21
Sabah
00:01:17
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206
Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı... / 21.04.21
Sabah
00:01:42
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207
Kız kardeşini boğazından bıçakladı / 21.04.21
Sabah
00:01:03
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208
Taksiyle hastaneye, hastaneden cenazeye! / 21.04.21
Sabah
00:01:11
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209
Vakalar patlamıştı! O ilde MOBESE ile takip başladı... / 20.04.21
Sabah
00:04:08
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210
Bursa'da sokakta vahşet! Onu görünce ne yapacağını şaşırdı... / 20.04.21
Sabah
00:01:38
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211
4 aylık Asya bebek KADES sayesinde kurtuldu / 20.04.21
Sabah
00:02:47
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Yeni Çalma Listesi
212
Hepimiz öldük yalnızca babamı gömdüler / 20.04.21
Sabah
00:02:02
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213
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması: Marmara depremi için tarih verdi, o illeri uyardı! / 19.04.21
Sabah
00:04:58
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214
'Bunun kafası çok güzel' sözünden etkilendi! Genç anestezist öyle bir şey yaptı ki... / 19.04.21
Sabah
00:01:36
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Yeni Çalma Listesi
215
5 yılda binlerce çocuğa umut oldu! Onlar gülerse dünya güler / 19.04.21
Sabah
00:02:51
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Yeni Çalma Listesi
216
20 yıllık cinayeti parmak izi çözdü / 19.04.21
Sabah
00:00:59
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217
Birçok il için kritik uyarı! Meteoroloji uzmanı gökyüzündeki rengi değerlendirdi... / 18.04.21
Sabah
00:04:41
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218
Özel ekip kuruldu, 248 cinayet çözüldü! / 18.04.21
Sabah
00:02:02
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219
Koronadan ölen polis, vatandaşları anonsla böyle uyarmış / 18.04.21
Sabah
00:01:20
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Yeni Çalma Listesi
220
Evi dağıtma diyen dedesini döve döve öldürdü / 18.04.21
Sabah
00:01:30
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Yeni Çalma Listesi
221
Ünlü avukat Pınar Hacıbektaşoğlu’nun fedakâr annesi / 18.04.21
Sabah
00:01:49
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Yeni Çalma Listesi
222
Köyde 3 milyon TL’lik vurgun kavgası / 18.04.21
Sabah
00:01:11
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Yeni Çalma Listesi
223
Şişli'de kız arkadaşına kabusa yaşatmıştı! Savunması şaşırttı / 17.04.21
Sabah
00:03:27
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Yeni Çalma Listesi
224
O il için kritik uyarı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor... / 17.04.21
Sabah
00:04:25
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Yeni Çalma Listesi
225
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan aşı açıklaması: 4 kat azaldı / 17.04.21
Sabah
00:02:56
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Yeni Çalma Listesi
226
Müge Anlı'da televizyon tarihine geçen olay! Bir gün içinde kayıp 6 çocuk bulundu / 16.04.21
Sabah
00:02:00
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Yeni Çalma Listesi
227
Tüp bebek merkezinde skandal! Sosyetik Prof. embriyoları karıştırdı! Doktoru kurşunlattı / 16.04.21
Sabah
00:03:30
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Yeni Çalma Listesi
228
Çocukları yarı çıplak tuvalete götürmüştü! Kreşteki skandal olayda flaş gelişme / 15.04.21
Sabah
00:01:27
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Yeni Çalma Listesi
229
Tanju Acar'ın eşi Selvan Acar'ı katlettiği şeytani plan deşifre oldu / 15.04.21
Sabah
00:02:18
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230
Kademeli mesai başladı! İstanbul trafiği rahatladı! İşte yol durumu / 15.04.21
Sabah
00:01:33
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Yeni Çalma Listesi
231
Öğretmenlerin aşılanmasına başlandı / 15.04.21
Sabah
00:00:53
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Yeni Çalma Listesi
232
Cansu İrki: ‘Çocuğum uyanmasa beni öldürecekti’ / 15.04.21
Sabah
00:02:31
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Yeni Çalma Listesi
233
Ali Rıza Gültekin cinayeti davasında oğlu ifade verdi! Duruşmada arbede yaşandı / 14.04.21
Sabah
00:02:56
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234
Bursa'daki TIR faciasının nedeni ortaya çıktı! Bilirkişi raporunda şok detaylar! Şoför eğer isteseydi... / 14.04.21
Sabah
00:04:01
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235
CHP'li belediye umursamadı! 900 kişi evsiz kaldı İhmal raporuna SABAH ulaştı / 14.04.21
Sabah
00:04:28
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236
Adana’da iki tren çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı! / 14.04.21
Sabah
00:00:37
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237
Remziye Yoldaş'ın katili Veysi Yoldaş’a ağır müebbet / 14.04.21
Sabah
00:02:54
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238
Meteoroloji uyardı: Dikkat! Fırtına geliyor / 13.04.21
Sabah
00:00:58
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239
Türkiye'nin ilk yerli aşısında flaş gelişme! Acil kullanım onayı... / 13.04.21
Sabah
00:03:35
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240
‘Anne’ dedi, kesilmekten kurtuldu / 12.04.21
Sabah
00:01:57
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241
Sahte psikolog skandalı! Adil Maviş foyası ortaya çıktı / 12.04.21
Sabah
00:01:06
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242
'Hop hop temas yok'a ikinci dava / 11.04.21
Sabah
00:01:15
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243
Sığınmacı ailelerin travması: uyku protestosu / 11.04.21
Sabah
00:06:24
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244
Hastaneye başvurular artmıştı! Yüzde 80'nin corona testi negatif çıkıyor... / 11.04.21
Sabah
00:03:12
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İçişleri Bakanlığı Ankara'daki Açelya Apartmanı için devrede! Bakan Kurum canlı yayında açıkladı / 11.04.21
Sabah
00:02:20
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246
Yaşar Yılmaz: O eserleri mutlaka almalıyız / 11.04.21
Sabah
00:06:16
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Anadolu medeniyetinin televizyonu: VAV TV / 11.04.21
Sabah
00:02:47
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Yemeksepeti'ndeki veri ihlaline milyonluk ceza / 11.04.21
Sabah
00:01:27
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Pembe Porsche’lu çete lideri / 11.04.21
Sabah
00:03:05
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Yerli aşıda faz-3 bu ayın sonunda / 10.04.21
Sabah
00:02:20
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Hastanede bayıltan skandal! Öldü diye gömülen baba hastanede ortaya çıktı / 09.04.21
Sabah
00:02:36
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İkra Nur Tirsi cinayetinde şok detay! Halanın telefonundan bu not çıktı! / 08.04.21
Sabah
00:03:07
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Bir garip evlilik hikâyesi / 06.04.21
Sabah
00:01:56
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254
Arzu Aygün cinayetinde flaş gelişme! İstanbul'a gönderilecek... / 05.04.21
Sabah
00:01:45
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255
Yerli aşı açıklaması! Yan etkisi var mı? İşte cevabı... / 05.04.21
Sabah
00:01:24
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256
Manisa'da 4 gencin intihar ettiği olayda flaş gelişme / 05.04.21
Sabah
00:01:35
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257
Yatak odasında basıldı balkondan atladı / 03.04.21
Sabah
00:00:49
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258
İzmir'de koca dehşeti! Karısını bornoz kuşağıyla öldürmüş... / 03.04.21
Sabah
00:02:06
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259
THY pilotundan ameliyat öncesi duygulandıran ziyaret / 03.04.21
Sabah
00:02:43
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Kaymakam Yılmaz Kurt arabasında ölü bulunmuştu! son mesajı ortaya çıktı! / 03.04.21
Sabah
00:02:46
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Burundan sprey aşı ile ilgili flaş açıklama! Aşı kimlere uygulanacak ? / 03.04.21
Sabah
00:02:12
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262
Deli dana hastası yaşamını yitirdi! Koronavirüs bitmeden yeni bir salgın mı geliyor? / 03.04.21
Sabah
00:03:08
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Mahkemede şok ifadeler! Türkiye bu olayı konuşuyor / 03.04.21
Sabah
00:06:11
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264
Başkan Erdoğan'da teşkilatlara 5 talimat / 03.04.21
Sabah
00:02:25
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HDP parti sığınağından örgüte kaçırdılar / 03.04.21
Sabah
00:01:08
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266
Sabiha Gökçen’e metro bağlantısı için ilk kaynak / 03.04.21
Sabah
00:00:54
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Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu’nun mirası 296 itfaiyeciye / 03.04.21
Sabah
00:01:42
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Sosyal medyadaki video evlat hasretini bitirdi / 03.04.21
Sabah
00:03:00
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Beyza Yurttaş: Ölmek istemiyorum / 03.04.21
Sabah
00:02:54
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Akılalmaz yöntemle daha yüksek ücret almışlar! / 02.04.21
Sabah
00:01:58
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Turşu fabrikasındaki skandal görüntüler ile ilgili bakanlık harekete geçti / 01.04.21
Sabah
00:02:58
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Emine Bulut’un boğazını kesmişti! Fedai Varan’ın müebbet cezası onandı! / 01.04.21
Sabah
00:05:04
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Cumhuriyet tarihinin en büyüğü... Örgütün 3,5 milyonu ile yakalanan kurye tutuklandı! / 31.03.21
Sabah
00:02:45
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Kadını el üstünde tutan kent: Tokat / 31.03.21
Sabah
00:01:55
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Emekli hostese aşk tuzağı! Müge Anlı'da şok iddia! / 30.03.21
Sabah
00:00:56
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Otelde soyunan kadının cezası belli oldu / 30.03.21
Sabah
00:02:54
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Sahte doktor öldürüyordu! Ciğerlerini amonyakla doldurdu / 30.03.21
Sabah
00:02:38
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Şırnak İl Sağlık Müdürü tek tek açıkladı! Mavi başarı nasıl elde edildi? / 30.03.21
Sabah
00:02:01
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Börekçi çatışmasında "Sevgilime mesajlar atıyordu!" / 30.03.21
Sabah
00:03:23
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Polisi ölüme götüren iftira / 30.03.21
Sabah
00:01:13
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Sezen Ünlü’nün en büyük hayali hemşire olmaktı / 30.03.21
Sabah
00:01:29
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Ağırlaştırılmış müebbet verilmeli / 30.03.21
Sabah
00:02:04
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Muharrem İnce: Nisan'da başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız / 29.03.21
Sabah
00:03:11
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Bisikleti gördü hayatını kurtardı / 29.03.21
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00:02:04
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Ölüm tehdidi işkence, tecavüz... / 29.03.21
Sabah
00:02:11
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Siniri kesilince yüz felci oldu / 29.03.21
Sabah
00:01:35
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Devlete sığındı bahis çetesini çökertti / 29.03.21
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00:04:46
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Türkler yemiyor ama Uzak Doğu'nun vazgeçilmezi! Türkiye'den milyonlarca liralık ihracatı yapılıyor... / 28.03.21
Sabah
00:01:27
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Numaralarını escort sitelerinden paylaştı! İtibar suikastçısına operasyonda flaş detaylar... / 28.03.21
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00:01:46
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Savcılıktan tehdit edilen kadınlar için emsal niteliğinde dava! Eşini ölümle tehdit eden koca tutuklandı / 28.03.21
Sabah
00:02:17
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İğrenç gerçeği kasiyer ortaya çıkardı! "Her gece aynı şeyi yapıyor" / 28.03.21
Sabah
00:02:46
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Facebook'ta tanıştı hayatı karardı! Çıplak fotoğraflı şantaja uğradı! / 28.03.21
Sabah
00:03:41
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Buggy'den düşerek beyin kanaması geçiren Oğuz Satıcı’dan iyi haber / 28.03.21
Sabah
00:01:55
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Eşini başkasının evinde yakaladı, cinnet geçirdi! / 28.03.21
Sabah
00:00:44
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