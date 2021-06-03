İstanbul'da 2018 yılında silahlı saldırıyla öldürülen Crispino Giyim Mağazaları'nın sahibi iş insanı Ali Rıza Gültekin (57) Cinayeti'nin duruşması sonrasında Ali Rıza Gültekin'in yakınlarına suikast hazırlığı yaptıkları iddia edilen üç kişi; iki ruhsatsız silah ve 23 mermiyle suçüstü yakalandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na metreler kala silah ve mermilerin gizli bölmelerden çıkarıldığı araçlarında gözaltına alınan şüphelilerin suikast planı, dakikalar kala İstanbul Polisi tarafından önlendi.