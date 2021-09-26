Yaşam koçu Salih Emrah'a tehdit! Müstehcen içerikler hazırlayarak insan onur ve şerefiyle oynuyorlar" / 26.09.21

Sabah

Profil Analiz Uzmanları Derneği Başkanı, yaşam koçu ve aynı zamanda televizyonculuk da yapan Salih Emrah'ın başı, aldığı telefonlar ve hakkında hazırlanan içeriklerle ilgili derde girdi. "Seni öldürürüm, ayağına sıktırırım. Ne başkanlığın, ne yaşam koçluğun kalacak" mesajları alan Salih Emrah, "İtibarımı zedeliyorlar. Kişilik haklarıma saldırı var. Müstehcen içerikler hazırlayarak insan onur ve şerefiyle oynuyorlar" dedi ve şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmalarını talep etti.