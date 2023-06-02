CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun bir dayatma ile İYİ Partiye rağmen aday yapılmasına ve HDPnin masayı adeta esir almasına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlunun, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Ağıralioğluna en yakın isimler arasında yer alan, İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bozgeyik, paylaşımında Parti kur, oy verelim diyenler hazır mı? ifadesini kullandı.