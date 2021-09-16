Yediği nar yüzünden hayatından oldu! Meyveleri tarım ilacından arındırmanın tek yolu... / 16.09.21

Sabah

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın yediği nara sıkılan tarım ilacından zehirlenerek öldüğü netleşti. Bu durum birçok soruyu da beraberinde getirdi. "Meyveler mutfağımıza geldikten sonra en önemli aşama iyi yıkamadır" diye belirten Gıda Mühendisi Setenay Abrekoğlu, meyveleri tüketirken tarım ilacından arındırmanın yollarını anlattı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.