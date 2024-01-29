Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne yönelik yapılan silahlı saldırıya dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanların sayısı 51’e yükselirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenildi. Öte yandan Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise’nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdan saniyeler önce Tuncer Cihanın da Kiliseden içeriye girdiği ve kapıyı saldırganların açtığı görülüyor.