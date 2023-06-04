Son dakika haberi: Başkan Erdoğanın dün Çankaya Köşkünde Türkiye Yüzyılının yeni kabinesini açıklamasının ardından bugün devir teslim törenleri gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar Ticaret bakanı Ömer Bolat görevi Mehmet Muştan; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevi Bekir Bozdağdan; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin görevi Mahmut Özerden; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevi Süleyman Soyludan; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki görevi Murat Kurumdan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varanktan devraldı.