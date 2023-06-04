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Yeni kabine üyeleri bayrağı devralıyor: Türkiye'yi daha da ileriye götürecek adımlar atacağız / 04.06.23

Yeni kabine üyeleri bayrağı devralıyor: Türkiye'yi daha da ileriye götürecek adımlar atacağız / 04.06.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yeni kabine üyeleri bayrağı devralıyor: Türkiye'yi daha da ileriye götürecek adımlar atacağız / 04.06.23

Sabah 00:37
02

AFAD’dan Ankara için sel uyarısı: Önemle hatırlatıyoruz! / 04.06.23

Sabah 01:24
03

Enflasyon ile mücadele güçlenecek! Bakan Bolat: Fahiş fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız / 04.06.23

Sabah 01:15
04

Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti: Görüşmeye yeni bakanlar da katıldı! / 04.06.23

Sabah 01:01
05

Büyüme hız kesmedi / 04.06.23

Sabah 05:00
06

Nezaket onun ikinci adıydı: ‘Her devrin darbe yiyen adamı oldum’ demişti... / 04.06.23

Sabah 06:18
07

581 vekil yemin etti / 04.06.23

Sabah 02:22
08

Darp edilen İBB işçisi 174 gündür protestoda / 04.06.23

Sabah 01:39
09

Yunan Başbakan’a kovid-19 şoku / 04.06.23

Sabah 00:22
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