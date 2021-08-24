Yeni memur zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaş zammı oranları açıklandı / 24.08.21

Sabah

Memur ve memur emeklisi zamlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisininin 2022-2023 zam rakamlarını canlı yayında duyurdu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Öte yandan; Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili de son dakika açıklamasında bulundu. İşte detaylar...