Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer "Okulları Eylül'de açmak için ne gerekiyorsa yapacağız" / 06.08.21

Sabah

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev devir teslim töreni gerçekleşti. Ziya Selçuk görevi Prof. Dr. Mahmut Özer'e devretti. Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer "Saygı değer bakanımızla 3 yıl birlikte görev yaptık. Sayın bakanımızla ile birlikte başlayan projeler devam edecek. En temel amacım tüm çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alması için fırsat eşitliği oluşturmaktır. Türkiye'nin inanılmaz güçlü bir öğretmen kadrosu var. Çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için her ne olursa yapacağız" dedi.