Yeniçağ Gazetesi, AK Parti Ordu Kadın Kolları’nın bir toplantıda erkek dansöz oynattığına dair sosyal medyada yer alan bir videoyu haberleştirip sosyal medyada hesabından da o anların videosunu paylaştı. Yeniçağ’ın haberinin yalan olduğu ise kısa sürede ortaya çıktı. AK Parti Ordu Kadın Kolları’nın sosyal medya hesaplarından söz konusu görüntülerin kadın kollarının toplantısına ait olmadığı belirtilerek Yeniçağ’ın haberinin gerçek dışı ve iftira olduğu açıklanıp yasal yollara başvurulacağı ifade edildi