Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert sözler: Bu ülkeyi asıl sen batırmışsın / 11.10.21

Sabah

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü. Erbakan, Ali Babacan'a, "Bu ülkede yıllarca ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptığı sürede Türkiye’de devlete yıllık ortalama faiz ödemesine 36,5 milyar dolar. Çok eleştirdikleri Eski Bakan Berat Albayrak, onun döneminde yıllık ortalama faiz ödemesi 17 milyar dolar. Eleştirip duruyordunuz. 'Her şey bizim dönemimizde çok iyi' diyordunuz. Hayır, öyle değil. Sizin yarınız kadar faiz ödemiş. Siz onun 2 katı faiz ödemişsiniz. derken, Davutoğlu'na ise Suriye üzerinden tepki gösterdi.