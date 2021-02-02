Yenidoğanlarda intestinal atrezi nedir, nasıl tedavi edilir?

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Feryal Gün, yenidoğanlarda intestinal atrezi nedir ve nasıl tedavi edildiğini anlatıyor: Yenidoğanlarda intestinal atrezi anne karnında yapılan ultrasonda tanısı konulabilen anomaliler grubunda yer almaktadır. Tanı konulmadığı durumlarda ise bebek doğar doğmaz karın şişliğinin olması veya sarı – yeşil renkte safralı kusmaların yaşanması kolonun da aşağısına inildiğinde anal atreziler meydana gelebilmektedir. Ameliyat esnasında kapalı olan bağırsak kısmı bulunmakta ve uç uca ekleme yapılmaktadır ancak daha aşağı seviyelerde atrezi olduğunda tedavi yöntemi bebeğin cinsiyetine göre de değişmektedir.