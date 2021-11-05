Yerli otomobil için yeni uygulamalar geliyor! Zorunlu olacak: TOGG için tarih verildi! / 05.11.21

Yerli otomobil TOGG ve elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle araç sahipleri için yeni dönem başlayacak. Paris İklim Anlaşmasının onaylanması ile artık Türkiye fiilen yeşil kalkınma süreci içerisine girerken, elektrikli otomobiller burada önemli bir paya sahip olacak. Öte yandan doğuştan elektrikli yerli otomobil TOGG için test sürüşleri başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sabah.com.tr’ye özel araç sahiplerini yakından ilgilendiren açıklamalarda bulunarak yeni dönemde en çok merak edilen soruları yanıtladı.