Yerli otomobil TOGG devleri böyle geride bırakacak! Türkiye fırsatı yakaladı / 09.09.21

Sabah

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG'un 2022 yılının sonunda seri üretime geçeceğini ifade ederek, "Bütün markalar elektrikliye geçiyor. Avrupa'nın her tarafında pil yatırımları ilan ediliyor. Biz aslında tam zamanında bu otomobil projesini başlatmış olduk. Zaten şu anda 100 yıldır otomotiv üreten markalar var. Bizim onlarla aynı kulvarda yarışa girip onları geçme şansımız yoktu ama onlarla aynı zamanda elektrikli otomobil piyasasına girdiğimiz için artık bu yarışta biz de varız diyebileceğiz" açıklamasında bulunarak