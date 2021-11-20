Yerli ve milli projede sona yaklaşıldı! İllegal yayınlara anında müdahale! / 20.11.21

Türkiyede dijitalleşme ve yayıncılık faaliyetleri giderek genişlerken, illegal yayınlara karşı çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda yürütülen Yeni Milli Monitör Sistemi Y-MMS Projesinde sona yaklaşıldı. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Yeni Milli Monitör Sistemi ile izinsiz yayınlar tespit edilecek ve konumları belirlenerek anında müdahale edilecek. Ayrıca, otomatik olarak lisans ihlali tespiti ve alarm raporlama işlemleri yapılacak. Bunlara ek olarak internet tabanlı mimari ile tüm istasyonların merkez dışından da yönetilmesi sağlanacak.