DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacanın, Türkiyenin en önemli kalkınma hamlelerinden biri olan olan savunma sanayi atılımlarını hedef alması, geçmiş dönemlerde benzerlerini yaşadığımız acı dolu tecrübeleri akıllara getirdi. Milli savunma sanayinin temellerini atan, Nuri Killigil, Şakir Zümre, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağın girişimleri çeşitli komplolarla engellendi. Killigil, yerli savunma sanayiinin öncülerindendi. Havan mühimmatı, tapa, uçak bombası, tahrip kalıpları üretti. Fabrikasında şüpheli bir yangın sonrası patlamada işçileriyle birlikte vefat etti. Zümre, Atatürkün teşvikiyle açtığı silah fabrikasında yerli ve milli üretim yaptı. ABDnin sözde yardım için ucuza gönderdiği uçak ve mühimmatla atımları sabote etti ve Zümre üretim alanını değiştirme zorunda kalıp soba üretimine geçti. Hürkuşun teşebbüsleri de akamete uğratıldı. Demirağın uçak fabrikası kapanmak zorunda bırakıldı.