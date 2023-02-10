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7/24 Dinle Sabah Yıkılan binaların betonlarından dere çakılı çıktı / 10.02.23
Yıkılan binaların betonlarından dere çakılı çıktı / 10.02.23

Yıkılan binaların betonlarından dere çakılı çıktı / 10.02.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yıkılan binaların betonlarından dere çakılı çıktı / 10.02.23

Sabah 01:35
02

Bakan Özer'den LGS ve YKS açıklaması! / 10.02.23

Sabah 02:20
03

Bakan Kurum açıkladı: Hasar tespit sitesi devrede! / 10.02.23

Sabah 01:36
04

Devlet tüm kurumlarıyla vatandaşının yanında! TSK'nın dev gemileri yüzer hastane oldu! / 10.02.23

Sabah 02:41
05

Erzincan depreminde 187 saat sonra enkazdan sağ çıkmıştı: Beni hatırlayıp, umutlu olsunlar / 10.02.23

Sabah 02:53
06

Milli İHA Aksungur sahada! Türkiye seferber oldu! Bu kez iletişimi sağlıyor / 09.02.23

Sabah 01:31
07

Depremin 78. saatinde mucize! Anne ve çocuğu enkazdan çıkartıldı / 09.02.23

Sabah 01:38
08

Deprem bölgesine 'yardım gelmiyor' diyen İsmail Saymaz'a vatandaştan çok sert tepki: Ekipler burada! provokatörlük yapma / 09.02.23

Sabah 01:05
09

Sahra hastanesi yaraları sarmaya başladı! İçerisinde ameliyathane, laboratuvar dahil her şey bulunuyor / 09.02.23

Sabah 00:47
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