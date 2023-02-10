İki büyük deprem önce 7.7 ardından 7.6 ile 10 il sarsıldı ve binlerce bina yıkılarak enkaz haline geldi. Depremin 4.günü olay yerine giden uzmanlar inceleme yaptı. Binalarda gördüklerine inanamadı çünkü eski yapı binaların betonlarına dere çakılları karıştırılmıştı ve bu da binanın yıkılmasına adeta davetiye çıkarıyordu. Uzmanlara göre yıkılan birçok bina zemine uygun olarak yapılmamıştı. Prof. Dr. Ali Koçak: Donatılar öngörüldüğü kadar ya da projenin gerektiği kadar yapılmamış diyerek bölgede yapılan incelemeleri SABAHa anlattı.