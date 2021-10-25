Yılın fotoğrafının öyküsü. Suriyeli baba ve oğlu A Haber'de /25.10.2021

Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Sienna Photo Awardsta Yılın Fotoğrafı ödülünü Hataylı fotoğrafçı Mehmet Aslan kazandı. Yarışmaya 11 farklı kategoride 163 ülkeden fotoğrafçılar katıldı. Fotoğrafçı Mehmet Aslanın Hayatın Zorluğu adlı fotoğrafı 2021 Yılın Fotoğrafı Ödülünü kazandı. Fotoğrafta İdlibe düşen bir bomba nedeniyle sağ bacağını kaybetmiş bir baba ve sarin gazının etkisinden dolayı doğuştan uzuvları olmayan oğlu yer alıyor. Suriye savaşının acı yüzü baba Al Nezzar ve oğlu, A Habere konuk oldu.