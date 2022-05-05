Yıllarca askere gitmedi: "Silaha el sürmem günah"! Mahkemeden emsal karar / 05.05.22

Bursada askerlik yaşına gelen gayrimüslim Yakup Bilensir, yıllarca askere gitmedi. 3 yıl önce hakkında, Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan dava açılan genç, bağlı olduğu mezhepte silaha el sürmenin günah olduğunu ve bu nedenle askerlik yapmak istemediğini söyledi. Yerel mahkeme, yıllarca kilisede dinini yaşadığını belgeleyen genç adamın beraatına hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti İslam dini olsa da diğer dinlere de hoş görülüdür diyerek, yerel mahkemenin beraat kararını onadı.