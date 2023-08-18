CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna yakın yayınlar yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile olan sözleşmesini feshetmesiyle gün yüzüne çıkan fondaş medyanın para desteği gündemdeki yerini korurken, CHP’ye yakınlığı ile bilinen Yılmaz Özdil; “Yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP’li belediye başkanları, kiralık gazetecilere para ödemeye başladı, sıra aday adaylarının gazeteci kiralamasına geldi” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.