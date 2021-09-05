Yine CHP yine taciz! Şoke eden ses kaydı... Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'dan çaycı kadına iğrenç teklif / 05.09.21

Sabah

Sık sık parti içinde yaşanan taciz olaylarıyla gündeme gelen CHP, yine şoke eden bir haberle gündeme geldi. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un yanında çalışan çaycıyı taciz ettiği öğrenildi. Olayın ses kayıtları da ortaya çıktı. CHP, el altından Oğuz'un sessizce istifasını aldı. Yanında çalışan çaycı kadınla birlikte olmak isteyen İl Başkanının ses kaydında ‘Çok hoşuma gidiyorsun’ dediği duyuldu. CHP’liler ise bu iğrenç olayın kumpas olduğunu savundu.