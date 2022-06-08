YKS adayları için büyük referans: Barajı olan bölümleri kazanma formülleri / 08.06.22

18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına YKS baraj puanlarının kaldırılmasıyla 3 milyon 240dan fazla başvuru yapıldı. Sınava gün sayan adaylar, gözde bölümleri kazanmak için sınavda nasıl bir performans göstermeleri gerektiğini araştırıyor.Tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik gibi sıralama barajı koşulu olan programlara girebilmek için YKSde hangi testlerde ne kadar soru çözmek gerek? İşte YÖK Atlas verilerine göre geçen yıl baraj koşulu olan bölümleri kazanan adayların YKSdeki başarı grafikleri: