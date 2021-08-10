YKS'de baraj puanı düştü! Başkan Erdoğan duyurdu / 10.08.21

Sabah

Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde YKS barajı konusu var. "YKS barajı inecek mi?" sorusu sıcaklığını korurken yeni bir son dakika haberi geldi. Başkan Erdoğan, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum" diyerek yeni YKS barajı kararını duyurdu. Başkan Erdoğan "2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." dedi.