YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar barajsız YKS'nin detaylarını SABAH'a anlattı! İşte 10 soruda yeni dönem / 13.02.22

Yükseköğretim Kurumları Sınavında önlisans tercihi yapabilmek için gerekli 150, lisans tercihi yapabilmek için de gerekli olan 180 puan barajları kaldırıldı. Yükseköğretim Kurulunun YÖK aldığı bu kararla her yıl 1 ya da 2 eksik soru yaptığı için baraj altında kalan ve bu nedenle tercih yapamayan aday artık olmayacak. Puanı hesaplanan her aday tercih yapabilecek. YKS artık bir eleme değil, sıralama sınavı oldu. Açıkta kaldım sıkıntısı sona erdi. Her yıl sınava giren 2.5 milyona yakın adaydan 1 milyona yakını barajı geçemediği için tercih yapamıyordu, bir sonraki yıl sınava giriyordu. SABAHa konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Rekabeti artıracak bir değişiklik yaptık dedi.